David Carrillo se jubiló tras 20 años de trabajo en el Poder Judicial

Tras 20 años de trabajo en el poder Judicial de Jujuy, David María Carrillo se jubiló convirtiéndose en la primera persona con Síndrome de Down en la provincia en acceder a una jubilación tras dos décadas de labor efectiva.

Este logro representa un hito en la vida de David, pero también constituye un avance fundamental en materia de derechos e inclusión. Su historia demuestra que cuando existen oportunidades reales, apoyos adecuados y políticas sostenidas en el tiempo, los proyectos de vida pueden concretarse con dignidad, compromiso y responsabilidad.

La trayectoria laboral de David es una muestra clara de que la inclusión no debe ser entendida como un gesto simbólico, sino como una práctica concreta que transforma vidas y fortalece a toda la sociedad. Su ejemplo marca un camino y reafirma la importancia de garantizar el acceso al trabajo como un derecho fundamental para todas las personas.

En este recorrido también resulta clave reconocer el acompañamiento de su familia, la misma que soñó y fundó la “Asociación Todos Juntos”, sembrando desde hace décadas la convicción de que todas las personas tienen derecho a participar activamente, aportar y construir su propio camino.

Hoy la comunidad celebra la constancia, el compromiso y la historia laboral de David María Carrillo. Este cierre de etapa es un acto de justicia, de reconocimiento y de dignidad.