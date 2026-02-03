Las acciones argentinas caen 23% en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés este martes en Wall Street, registrando desplomes de hasta el 23%, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos.

El clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de venta de activos estatales para cancelar pasivos.

En la plaza de Nueva York, el derrumbe fue encabezado por Bioceres Crop, que se hundió un 23% alcanzando un mínimo histórico de u$s1,14. La firma se ve afectada por la incertidumbre financiera tras un fallo adverso en la justicia estadounidense vinculado a activos de su unidad ProFarm Group.

Otras caídas significativas fueron las de Globant, que se desplomó un 13,1%, y la petrolera Vista, que bajó un 7,4%. En el caso de la energética, la baja responde a la noticia sobre la eventual venta de un bloque masivo de acciones por parte del Abu Dhabi Investment Council, uno de sus principales inversores.

En el segmento de renta fija, los bonos Bonares mostraron bajas generalizadas, empujando el índice de riesgo país hasta los 506 puntos básicos.

En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el envión inicial y cerró con una caída del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) lideraron las pérdidas en el panel porteño, en lo que los analistas interpretan como una toma de ganancias tras el rally de enero.