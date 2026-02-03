Avanzan las obras de las pasarelas peatonales en el Parque Xibi Xibi

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa dando respuestas concretas a los pedidos de los vecinos, avanzando con la instalación de nuevas pasarelas peatonales accesibles en el Parque Xibi Xibi, obras que buscan mejorar la conectividad, la circulación segura y la inclusión de todos los usuarios del espacio verde.

En este marco, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, remarcó la importancia histórica y social de la transformación del sector recordar, “nuestro parque Xibi Xibi este año cumple ocho años, o sea que hace ocho años estamos en plena obra, y tenemos que tener memoria de lo que era este lugar, donde no se podía caminar, realmente era un depósito de basura de todos los barrios aledaños”.

Montiel explicó que el proyecto original del parque contemplaba distintos niveles y terrazas, destacando que, “cuando iniciamos lo el proyecto del Parque Xibi Xibi, el mismo contemplaba sobre avenida Hipólito Yirigoyen la construcción de dos terrazas, una accesible y una que era para circular; sobre 19 de Abril y avenida Martiarena tenemos una terraza, por lo tanto este nivel de calle 19 de Abril, es un metro más bajo que el de Hipólito Yrigoyen”.

Asimismo, detalló que, a partir de los permanentes requerimientos de los vecinos, el parque fue sumando nuevas obras y servicios, “con la sucesión de solicitudes de los vecinos se le fue incorporando permanentemente obras y actividades al parque, tanto como juegos nuevos, la caminería del lado de avenida 19 de Abril, instalados en este momento, no formaba parte del proyecto original”. En ese sentido, agregó que se completaron distintos tramos de caminería, “se completó todo el sector desde Puente Aragañaráz hasta Puente Lavalle, se completó desde Alberdi hasta el vado del Xibi Xibi. Eso generó un circuito para poder usar los más de cinco kilómetros que tiene el parque en el circuito aeróbico”.

En relación a la nueva pasarela ubicada en el sector del Puente Mariano Moreno, el funcionario subrayó que la obra surge como respuesta a una necesidad concreta de accesibilidad, “muchos de los usuarios que vienen con el cochecito con los bebés, que vienen con los abuelos en silla de ruedas, tenían el problema de poder cruzar el río”. En ese contexto, indicó que, “se generó una serie de alternativas para hacer un cruce peatonal accesible entre ambas márgenes del río” y precisó que esta pasarela forma parte de, “un convenio urbanístico con una empresa constructora del medio, la cual bajo el régimen de Responsabilidad Social Empresaria se hizo cargo de la totalidad de la obra, lo que sería la parte metálica”.

Sobre las características técnicas, Montiel explicó que, “el arco de la pasarela, es un arco de estructural, arriba tiene una estructura que tiene el solado más la baranda, además el montaje, todo corre por cuenta de la empresa”. Aclaró que el municipio asume la ejecución de los accesos, respetando las normativas vigentes: “la pasarela tiene que mantener una pendiente constante en ambos sentidos en función de las reglamentaciones nacionales, que establecen que para lugares abiertos podemos tener un 10% de pendiente”.

En cuanto al avance de los trabajos, detalló que, “del lado de 19 de Abril, tenemos una terraza y, cruzando el río tenemos dos, esta obra que se está ejecutando en este momento lo que hace es generar una plataforma para que la pasarela llegue al nivel que corresponde y se ejecutan las rampas hacia ambos lados”. En ese sentido, adelantó que “esta semana terminamos del lado de 19 de Abril, y la semana que viene vamos a terminar la conexión entre avenidas por la Pasarela. En los próximos veinte días aproximadamente, esperamos tenerla habilitada al público para el disfrute”.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas destacó el diseño y la calidad constructiva de la obra, señalando que, “el ancho de la pasarela está contemplado para que pase una silla de ruedas y una persona, es decir para que pueden cruzarse a lo largo del recorrido. La pasarela tiene 38 metros de luz. Los materiales que se usaron tuvieron que ser comprados fuera de Jujuy porque no aquí no había caños de gran sección que se ven abajo. La empresa realizó una tarea exhaustiva de estudio de diseño, estudio de pendientes, cálculos estructurales; el montaje fue milimétrico, fue perfectamente pensado y calculado, de tal manera que una vez que se instale no se la toque”.