Jujuy fortalece el trabajo con comunidades para la conservación de bosques

La Comunidad Penti Carandaí de Palma Sola participó de un taller en el que compartieron saberes ancestrales, mirada territorial y conservación ambiental.

Martes, 03 de febrero de 2026 17:52
LA COMUNIDAD COMPARTIÓ UNA CARTOGRAFÍA SOCIAL DEL TERRITORIO.

En el marco del Plan Integral Comunitario (PIC) impulsado por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, se llevó a cabo un taller participativo junto a integrantes de la Comunidad Aborigen Penti Carandaí, en la localidad de Palma Sola, departamento Santa Bárbara.

Durante el encuentro, se desarrolló una cartografía social del territorio, un espacio de trabajo colectivo que permitió compartir conocimientos, experiencias y miradas sobre el bosque nativo.

El taller puso en valor el conocimiento ancestral de la comunidad, las prácticas tradicionales de manejo y cuidado del monte, el rol fundamental de las mujeres en las actividades vinculadas al bosque y la participación de sectores jóvenes como actores clave en la proyección futura del territorio.

El financiamiento del Plan Integral Comunitario permitirá mejorar la calidad de vida de la Comunidad Penti Carandaí, fortalecer las acciones de conservación del bosque nativo y generar nuevas oportunidades laborales, reafirmando el compromiso conjunto entre el Estado y las comunidades en la protección de los bienes naturales. 

La jornada contó con la participación activa de la comunidad y del equipo técnico responsable del Proyecto Pago por Resultados REDD+, financiado por el Fondo Verde para el Clima.

