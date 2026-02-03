Vuelve “Grey‘s Anatomy”: a qué hora se estrena la temporada 22

La aclamada serie médica "Grey's Anatomy" regresa a la pantalla chica este martes con el estreno de su temporada número 22, prometiendo episodios cargados de tensión y decisiones extremas. El debut será a las 23:00 horas por la señal Sony Channel.

Esta nueva entrega retomará la acción inmediatamente después del impactante final de la temporada anterior, cuando una explosión sacudió el piso de quirófanos del Grey Sloan Memorial, dejando el destino del equipo médico en suspenso y al hospital al borde del colapso.

La creación de Shonda Rhimes, ganadora del Golden Globe, presentará un ciclo de 18 episodios de una hora que profundizarán en las consecuencias de ese evento traumático, obligando a los médicos a enfrentar situaciones límite bajo máxima presión.

La temporada también estará marcada por cambios significativos en el elenco. Natalie Morales (Dr. Mónica Beltrán) se despedirá de la ficción tras un destino trágico de su personaje. En contrapartida, se incorporará Jade Pettyjohn en el papel de Dani, una nueva residente que sufrirá un accidente en el quirófano en medio del caos inicial.