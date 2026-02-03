Argentina brilló en Madrid y Jujuy dijo presente con Florencia Rodríguez

Argentina se destacó en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos 2026, el Congreso Internacional de Gastronomía más importante del mundo, que se desarrolló entre el 26 y el 28 de enero en la capital española.

En ese escenario global, la chef jujeña María Florencia Rodríguez representó a la provincia con una propuesta que combinó tradición andina e innovación culinaria.

La presencia nacional proyectó a la cocina argentina como una expresión creativa, con fuerte raíz cultural y mirada actual.

Chef ejecutiva de El Nuevo Progreso Cocina + arte en Tilcara y de Inkallay en Viñedos Yacoraite, Rodríguez llevó los sabores del norte argentino a uno de los foros gastronómicos más influyentes del mundo. Su propuesta puso en valor productos ancestrales andinos a través de una mirada innovadora, combinando investigación, tradición e inspiración multicultural.

Durante el evento, se destacaron preparaciones como tamal, mondongo, charqui, maíces jujeños, jalea de ají y tubérculos andinos, despertando el interés de referentes internacionales y del público especializado.

La edición 2026 de Madrid Fusión fue la más grande e internacional de su historia, con 1.722 congresistas, más de 25 mil visitantes, 224 empresas expositoras y representantes de 61 países, consolidándose como una de las principales plataformas mundiales de la gastronomía contemporánea.