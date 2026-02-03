31°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Argentina brilló en Madrid y Jujuy dijo presente con Florencia Rodríguez

La chef jujeña participó del congreso de gastronomia más importante del mundo, exponiendo los sabores de la región desde una mirada innovadora combinando tradición y alta cocina

Martes, 03 de febrero de 2026 19:23

Argentina se destacó en la 24ª edición de Madrid Fusión Alimentos 2026, el Congreso Internacional de Gastronomía más importante del mundo, que se desarrolló entre el 26 y el 28 de enero en la capital española.

En ese escenario global, la chef jujeña María Florencia Rodríguez representó a la provincia con una propuesta que combinó tradición andina e innovación culinaria.

La presencia nacional proyectó a la cocina argentina como una expresión creativa, con fuerte raíz cultural y mirada actual.

Chef ejecutiva de El Nuevo Progreso Cocina + arte en Tilcara y de Inkallay en Viñedos Yacoraite, Rodríguez llevó los sabores del norte argentino a uno de los foros gastronómicos más influyentes del mundo. Su propuesta puso en valor productos ancestrales andinos a través de una mirada innovadora, combinando investigación, tradición e inspiración multicultural.

Durante el evento, se destacaron preparaciones como tamal, mondongo, charqui, maíces jujeños, jalea de ají y tubérculos andinos, despertando el interés de referentes internacionales y del público especializado.

La edición 2026 de Madrid Fusión fue la más grande e internacional de su historia, con 1.722 congresistas, más de 25 mil visitantes, 224 empresas expositoras y representantes de 61 países, consolidándose como una de las principales plataformas mundiales de la gastronomía contemporánea.

