Se realizó la primera Mesa Técnica del año con gremios docentes

La ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezó la primera Mesa Técnica del año 2026 con gremios docentes, realizada el lunes 2 de febrero en la sede del Complejo Ministerial. El encuentro se constituyó como un espacio de diálogo institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto y abordar de manera integral diversas dimensiones vinculadas a la labor docente.

Participaron representantes de los gremios CEDEMS, UDA, AMET, ASDEA y la Junta Provisoria de ADEP, con el objetivo de avanzar en la construcción de acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales, fortalecer las prácticas pedagógicas y optimizar el acceso a instancias de desarrollo profesional y progresión en la carrera docente.

Asimismo, estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Hacienda y de la cartera educativa, entre ellos la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme; el secretario de Infraestructura Educativa, Matías Torcivia; integrantes de la Junta Provincial de Calificación Docente y de la Comisión de Estudio de Títulos, directoras de los distintos niveles educativos y representantes de la Dirección Provincial de Administración. La participación de estos actores permitió generar un espacio de escucha amplia y un abordaje articulado de las principales demandas y necesidades del colectivo docente.

Mesa técnica con gremios docentes en Jujuy

Durante la reunión, la ministra Teseira compartió los ejes prioritarios de la gestión educativa para el presente año, destacando la importancia de fortalecer el trabajo interministerial. En ese marco, informó que venía de mantener una nueva reunión con el área de Transporte, con el objetivo de avanzar en la mejora de las unidades destinadas al traslado de docentes y estudiantes, entendiendo que el acceso y la permanencia en el sistema educativo también se ven condicionados por estas variables.

Entre las líneas prioritarias, la ministra destacó el fortalecimiento de la educación inclusiva y la educación del carácter —entendida como el desarrollo de valores, la convivencia, el respeto, la responsabilidad y la construcción de vínculos saludables—, remarcando la necesidad de reforzar las habilidades socioemocionales frente a las complejas situaciones que atraviesan actualmente muchos estudiantes.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de los más de 578 docentes que actualmente se encuentran en disponibilidad, planteando como una de las estrategias centrales su reubicación progresiva en las aulas a través de la conformación de duplas pedagógicas. Esta propuesta tiene como finalidad fortalecer las prácticas pedagógicas, mejorar la atención en aquellos espacios y cursos con mayores niveles de complejidad, acompañar trayectorias educativas diversas y brindar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, sin desvirtuar la función docente ni el rol pedagógico dentro del aula.

La Mesa Técnica se desarrolló en un clima de respeto y escucha, reafirmando el compromiso del Ministerio de Educación de sostener instancias de diálogo permanente con los gremios docentes, orientadas a la construcción colectiva de políticas públicas que fortalezcan el sistema educativo y garanticen el derecho a la educación de todos los estudiantes.