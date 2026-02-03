31°
3 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Brasil
Museo Hisórico nacional
Parque Los Alerces
Tragedia en Villa Devoto
David María Carrillo
acciones
biodiversidad
Brasil
Museo Hisórico nacional
Parque Los Alerces
Tragedia en Villa Devoto
David María Carrillo
acciones
biodiversidad

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencias

Vuelve “Grey‘s Anatomy”: a qué hora se estrena la temporada 22

El drama médico regresa a Sony Channel tras un final explosivo. Se suman caras nuevas y habrá una despedida impactante en el equipo del Grey Sloan.

Martes, 03 de febrero de 2026 19:30

La aclamada serie médica "Grey's Anatomy" regresa a la pantalla chica este martes con el estreno de su temporada número 22, prometiendo episodios cargados de tensión y decisiones extremas. El debut será a las 23:00 horas por la señal Sony Channel.

Esta nueva entrega retomará la acción inmediatamente después del impactante final de la temporada anterior, cuando una explosión sacudió el piso de quirófanos del Grey Sloan Memorial, dejando el destino del equipo médico en suspenso y al hospital al borde del colapso.

La creación de Shonda Rhimes, ganadora del Golden Globe, presentará un ciclo de 18 episodios de una hora que profundizarán en las consecuencias de ese evento traumático, obligando a los médicos a enfrentar situaciones límite bajo máxima presión.

La temporada también estará marcada por cambios significativos en el elenco. Natalie Morales (Dr. Mónica Beltrán) se despedirá de la ficción tras un destino trágico de su personaje. En contrapartida, se incorporará Jade Pettyjohn en el papel de Dani, una nueva residente que sufrirá un accidente en el quirófano en medio del caos inicial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD