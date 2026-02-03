Jujuy Básquet cortó la racha en Galvez y se enfoca en el próximo desafío

El pasado sábado, Jujuy Básquet venció a Santa Paula de Galvez por 98 a 92, en un partido válido por la fecha 20 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina, cortando así una extensa racha de encuentros sin victorias.

En diálogo con nuestro medio, el escolta Thiago Roca se refirió al presente del equipo y ya puso la mira en el próximo compromiso “Venimos de un muy buen juego como visitantes ante Santa Paula, donde tuvimos el control durante todo el partido. Ahora tenemos la chance de disputar varios encuentros en casa, donde estamos construyendo una localía fuerte. Ya estamos pensando en el partido del viernes, entrenando y con la cabeza puesta en ese objetivo”, expresó.

THIAGO ROCA | ESCOLTA

El encuentro se disputará en la Federación de Básquet, ubicada en el Parque San Martín, donde el elenco jujeño recibirá a Bochas Sport Club. Febrero será un mes clave para Jujuy Básquet, con un exigente calendario de siete partidos, cinco de ellos como local y dos en condición de visitante.

Roca también analizó la irregularidad mostrada por el equipo a lo largo de la temporada “Hemos tenido partidos muy buenos y otros no tanto. Lo hablamos mucho como grupo. Sabemos que cuando jugamos juntos y seguimos el plan de juego, las cosas salen bien. De lo malo tratamos de aprender para seguir creciendo”, sostuvo.

Por su parte, el alero Santiago Nesman destacó el acompañamiento constante del público jujeño y remarcó la importancia de la localía “Jugar acá se siente mucho y es un factor fundamental. La gente siempre nos acompaña y otros equipos también lo destacan. Les pedimos que nos sigan apoyando, porque para nosotros es muy importante”, señaló.

SANTIAGO NESMAN | ALERO

Con la mente puesta en clasificar a los playoffs y escalar posiciones en la tabla, Jujuy Básquet buscará hacerse fuerte en casa para afrontar un mes decisivo en la competencia.