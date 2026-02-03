Sadir, presente en el cierre de las colonias de vacaciones en Alto Comedero

Con la presencia del gobernador Carlos Sadir, en el parque urbano y deportivo del barrio Tupac Amaru en Alto Comedero se realizó el cierre de las colonias de vacaciones donde participaron niños y jóvenes en las diferentes propuestas deportivas, culturales y recreativas.

En el evento, el gobernador destacó "la alegría de ver a los niños y niñas disfrutando de la colonia, en este lugar tan lindo que quedó para que todo el barrio lo disfrute, la familia de Alto Comedero". Asimismo, extendió un agradecimiento a las autoridades que hicieron posible las actividades y a "la Cooperativa de Trabajo, que es gente de la zona que cuida y embellece este parque todos los días".

En cuanto a las colonias de vacaciones, Sadir remarcó la importancia que representan para la niñez. "Espero que hayan disfrutado mucho y que se hayan divertido, ese es el objetivo: jugar, hacer amigos, aprender compañerismo y el valor de la actividad física", valoró.

"Agradecerles también sus mensajitos y sus dibujos que son hermosos. Me los llevo a todos, los tengo en mi oficina, así que los tengo como parte de ustedes conmigo en la Casa de Gobierno", expresó sobre los gestos que recibe por parte de los niños y niñas el gobernador de Jujuy.

"La idea es que el Gobierno esté presente en este tipo de actividades dedicadas a la niñez que son tan importantes", sostuvo y remarcó finalmente el agradecimiento "a los papás y a las mamás por confiar en el Gobierno de la provincia, en nuestras instituciones, porque trabajamos para cuidarlos".

Desarrollo Humano y Deportes en las colonias de vacaciones

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, también presente en el cierre de las colonias, expresó: "estamos muy felices desde el Ministerio ya que a través de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano pudimos brindar un espacio de contención a través de juegos para las niñas y los niños del sector de Alto Comedero, para que puedan disfrutar parte de sus vacaciones".

"Más de cien chicos participaron durante todo un mes", precisó y añadió que "ya se están proyectando nuevas iniciativas para implementar una vez finalizado el período de vacaciones, porque estos espacios son muy importantes, podemos brindar distintas herramientas de contención y acompañamiento, permitiendo que desarrollen sus habilidades y capacidades".

Por su parte, el secretario de Deportes de Jujuy, Luis Calvetti, manifestó: "como siempre nos pide el gobernador, estamos acompañando a los vecinos de todos los barrios y en cada rincón de la provincia. Con el programa Verano ON, inauguramos esta colonia de vacaciones y visitamos a cada colonia de la provincia, en diferentes municipios, llevando capacitaciones, elementos deportivos y alternativas, diferentes disciplinas".

En el cierre de la actividad también estuvieron presentes referentes del Centro Vecinal de Guerrero; La Almona y de la Escuela Deportiva Extreme Force, entre otros. Acompañaron el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el director de Deporte Infanto Juvenil, Leandro Calvetti; autoridades de la delegación de Alto Comedero y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.