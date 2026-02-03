29°
Policiales

Intentó apuñalar con cuchillos a su ex pareja

El hecho se registró ayer en los baños públicos de la "Ex Terminal"

Martes, 03 de febrero de 2026 21:29

Efectivos de la Unidad Ciclística intervinieron en una acalorada "discusión de pareja" en la zona de los baños públicos de la "Ex Terminal".

Según informan fuentes policiales, alrededor de las 12 horas del lunes, bicipolicías fueron alertados sobre una pareja que se agredía físicamente.

Al llegar, observaron a una mujer atacando con una sombrilla a un hombre. El sujeto relató que su ex pareja había intentado apuñalarlo con un cuchillo.

Testigos en el lugar confirmaron la versión, y la mujer terminó entregando dos cuchillos tipo sierrita que escondía entre sus prendas.

La mujer fue trasladada a la Seccional 4°, donde quedó a disposición de la justicia.

 

