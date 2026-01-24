Brasil: la abogada argentina fue imputada por injuria racial

Agostina Páez, la abogada argentina acusada por los gestos racistas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, fue imputada por el delito de injuria racial.

La Policía del distrito remarcó que la investigación finalizó y el material fue remitido al Ministerio Público Fiscal, al tiempo que una amiga de la oriunda de Santiago del Estero se encuentra sindicada por supuesto falso testimonio.

“El crimen no quedó impune, y en Río de Janeiro, el racismo no es un juego”, advirtió la fuerza desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En medio del escándalo y la repercusión del caso, en las últimas horas trascendió otra imagen del conflicto en el que se observa a uno de los mozos realizando gestos obscenos y provocaciones a las argentinas, actitud que la propia Páez había expresado de manera reiterada.

“Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había comentado en su momento la joven.

Este video podría revertir la situación contra la abogada, de 29 años, o ayudarla en su proceso penal que tiene en Brasil por este ilícito.__IP__

Se supo además que la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP) comunicó que el pasado miércoles le colocaron a la abogada argentina una tobillera electrónica para monitorearla.