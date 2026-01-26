26°
26 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Paso de Jama
empelados estatales
Comparsa Los Picaflores
Paso de Jama
riesgo país
Khaby Lame
Paso de Jama
empelados estatales
Comparsa Los Picaflores
Paso de Jama
riesgo país
Khaby Lame

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Paso de Jama

ACTUALIZACIÓN. Paso Fronterizo de Jama reabre totalmente

La ruta internacional se encuentra habilitada para el ingreso y salida de todo tipo de vehículos, según el último parte oficial. Las autoridades mantienen una evaluación constante debido a las condiciones climáticas.

Lunes, 26 de enero de 2026 16:10

El Complejo Fronterizo Integrado Jama, que conecta Chile y Argentina, fue habilitado en su totalidad a partir de esta tarde. El reporte oficial de la provincia de El Loa, emitido a las 15:00 de este 26 de enero, confirmó que el paso se encuentra operativo para el tránsito de turistas, particulares y transporte de carga.

Junto con Jama, los otros complejos fronterizos de la provincia también se reportan como habilitados, aunque con variaciones. Ollagüe atiende hasta las 18:30 para transporte de carga y 20:00 para vehículos particulares, mientras que Sico opera exclusivamente para transporte de carga hasta las 18:00. Hito Cajón y San Pedro de Atacama también se encuentran abiertos.

Las autoridades reiteraron una recomendación de máxima precaución para todos los conductores que planifiquen utilizar estas rutas, advirtiendo que la situación puede cambiar según la evolución del tiempo en la zona.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD