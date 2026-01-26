El carnaval jujeño se disfruta más en la quebrada

El Club Estudiantes Humahuaca será epicentro del jolgorio con el desentierro de la comparsa y posterior Los Kjarkas, Chaqueño Palavecino y cerrará Abel Pintos en lo que será una de las fiestas culturales más importantes del norte argentino. Desde el lunes comienza la venta de entradas en la plataforma Linkearte.

Humahuaca se prepara para vivir uno de los acontecimientos culturales y musicales más relevantes del verano en el norte argentino: el Carnaval de Los Picaflores 2026, una celebración que une tradición ancestral, identidad cultural y espectáculos de primer nivel en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La fiesta comenzará el sábado 14 de febrero con el tradicional Desentierro del Carnaval, uno de los rituales más esperados y emblemáticos de Jujuy, que marcará el inicio formal de los festejos y convocará a comparsas, familias y visitantes en una experiencia cargada de mística, color y alegría popular en el mojón de la comparsa. Actuará Damas Gratis y Los Bybys.

A partir de allí, el histórico Club Estudiantes de Humahuaca se convertirá en el epicentro de una programación artística de alto nivel, con figuras consagradas de la música nacional e internacional que acompañarán el espíritu ancestral del carnaval jujeño, reafirmando que su esencia más auténtica se vive únicamente en la Quebrada.

Domingo 15 de febrero, Los Kjarkas

La legendaria agrupación boliviana se presentará en Humahuaca con todo su repertorio andino, en el marco de la despedida nacional de los escenarios de Gonzalo Hermosa, fundador, compositor y referente histórico del grupo. Un verdadero mito viviente de la música latinoamericana, creador de obras inmortales que trascendieron fronteras y generaciones. Será una noche histórica, cargada de emoción, identidad y legado cultural.

Lunes 16 de febrero, El Chaqueño Palavecino

El máximo referente del folklore popular argentino llegará a Humahuaca con un recorrido por los grandes éxitos de su extensa y exitosa trayectoria. Un espectáculo de fuerte impronta popular, que garantiza canto colectivo, emoción y raíces profundas, en perfecta sintonía con el espíritu del carnaval del norte.

Martes 17 de febrero, Abel Pintos

El cierre del Carnaval Grande estará a cargo de Abel Pintos, quien se presentará por primera vez en Humahuaca, marcando un hecho histórico para la ciudad. Con su voz inconfundible y un repertorio que atraviesa generaciones y emociones, el artista ofrecerá un show de alto nivel en un escenario único, coronando cuatro días de celebración cultural.

Las entradas e encuentran disponibles a través de Linkearte.