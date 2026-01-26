29°
Sueldos

El 2 de febrero inicia el cronograma de pagos

Se extenderá hasta el 5 de febrero

Lunes, 26 de enero de 2026 12:50

Tesorería de la provincia informo que el cronograma de pagos correspondiente al mes de enero iniciara el próximo 2 de febrero.

Ese día percibirán sus haberes Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos autárquicos.

El 3 será del turno de Administración central, municipios, ministerio de Salud y ministerio de Desarrollo humanos.

En tanto el 4 de febrero será el turno de educación nivel inicial, primario, secundario y superior.

Finalmente el 5 de febrero percibirán sus haberes los trabajadores de organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y Funcionarios.

 

