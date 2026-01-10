Hallaron a una mujer que estaba desaparecida

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 5 hallaron en La Quiaca a una mujer de 48 años que estaba denunciada como desaparecida desde el pasado martes. Tras ser asistida en el hospital "Dr Jorge Uro", se constató su buen estado de salud.

Se trata de una vecina de la localidad de La Ciénega, departamento Santa Catalina, de quien no se tenían noticias desde el 3 de enero.

Por eso se activó el protocolo de búsqueda en distintos puntos de la Puna. De esta manera, tras dos días de laboras de investigación, el jueves se pudo dar con el paradero de la mujer en el barrio San Martín de La Quiaca. Fue entonces que los agentes policiales trasladaron a la mujer hasta el hospital "Dr Jorge Uro" de la ciudad fronteriza y se constató su buen estado de salud.