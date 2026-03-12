Transportistas destacaron el potencial minero de Jujuy

En diálogo con FM Sol de El Tribuno de Jujuy, el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Cristian Sanz, aseguró que "es fundamental que se cumpla la ley del Compre Jujeño en la minería" para que las empresas provinciales sean protagonistas de una "hiperactividad" que comparó con el fenómeno de Vaca Muerta.

Las declaraciones de Sanz surgieron tras su visita a Cristian Rivarola, presidente de la Cámara Jujeña de Transporte Automotor de Cargas (Cajutac), con quien dialogó sobre las perspectivas del sector y los procesos de capacitación para choferes que se llevan adelante en la provincia.

El titular de Fadeeac elogió el trabajo de formación que realiza Cajutac. "Hablamos de la posibilidad de aumentar la capacitación para que la gente se prepare para una actividad que se está despertando y será de gran importancia a corto plazo", expresó Sanz.

Sanz manifestó que el sector está trabajando con la capacitación obligatoria, pero que el esfuerzo va mucho más allá que la obligatoria, ya que siempre intentan "mejorarla e incorporar nuevas tecnologías". "En el caso de Jujuy, lo que le toca a Cajutac es la capacitación voluntaria, donde estamos muy mano a mano trabajando con la Cámara en el desarrollo de cursos que sean de alta montaña, de minería, para que tengan simuladores en condiciones, para que tengan simuladores las 24 horas y para que todo el personal que pueda estar ya capacitado lo haga, porque la actividad lo va a llamar y va a tener que tener capacitación", añadió.

Respecto a la competencia con firmas foráneas, el representante nacional fue tajante: "El futuro de las empresas de Jujuy con la minería es muy bueno, ya que va a haber trabajo para todos. Aquí nosotros sabemos que vienen empresas a radicarse de otros lados. Desde Fadeeac nosotros también decimos que el camión tiene ruedas y la empresa de transporte trabaja en todos lados, pero siempre respetando a los locales que tengan una oportunidad, que en este caso, gracias a la ley de Compre Jujeño, la tienen. Nosotros vamos a apoyar en todo esa ley para que se cumpla y para que las empresas lo respeten y le den la oportunidad a la gente de Jujuy para que puedan trabajar", insistió Sanz.

Consultado sobre el impacto de la suba del combustible en el sector, aseveró que el transporte de cargas es el más afectado con las subas y advirtió sobre un posible desabastecimiento del gasoil mayorista. Afirmó que "hubo en marzo un 7% de aumento en el surtidor, que es lo que se ve, pero el transporte es el gran consumidor de combustible a granel, o sea mayorista, y el mayorista aumentó 18%, y además va a costar conseguirlo". "Eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener una situación que nos va a llevar al año pasado, donde tuvimos que salir a ver cómo resolvíamos la provisión de gasoil. De seguir así el precio del crudo, el canal mayorista va a seguir aumentando y ahí vamos a tener serios problemas. Por supuesto que nos preocupa", reflexionó.

Para finalizar, bregó por que se realicen obras para mejor el estado de las rutas, destacó la predisposición del gremio de Camioneros en medio de la discusión paritaria, mostró satisfacción por la incorporación de mujeres en la conducción de camiones y resaltó "el trabajo incansable de Cristian Rivarola al frente de Cajutac".