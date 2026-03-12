Culminó el Clausura

En las instalaciones del complejo "Carmelo Maggioni" perteneciente al Colegio Técnico "Ingeniero Herminio Arrieta" de Libertador General San Martín, se jugó la última fecha del circuito provincial de tenis de mesa correspondiente a la temporada 2025.
La misma había sido pospuesta en diciembre pasado por razones de calendario competitivo, por lo que con más de 80 inscriptos procedentes de distintos puntos geográficos de la provincia, algunos de Salta y Santiago que se llegaron, se vivió el cierre marcando así a los campeones.
Pocas veces se da la coincidencia de que los ganadores de la última fecha del circuito, sean a su vez quienes queden como los números 1 del ranking semestral. En esta ocasión sucedió y Lautaro Aguaysol en Primera, Jazmín Tejerina en Segunda, Joel Sabarza Mealla en Tercera y Gian Guillén en Cuarta se consagraron tanto en el torneo del domingo como en el ranking de sus categorías.
En esta última fecha se rindió un pequeño homenaje al capitalino Tiber Maso, jugador destacado de la década de los 80 que marcó el camino de la alta competencia para los chicos que hoy practican el tenis de mesa, ya que el torneo llevó su nombre.
También fue especial lo sucedido en Tercera categoría, donde se entregó como premio principal la Copa "José Pepe Banegas" en recuerdo del jugador sampedreño que recientemente falleció.
Las posiciones
En Primera: 1) 1º- Lautaro Aguaysol (Libertador) 280 pts, 2) Martín Zapatero Heit (Libertador) 208 pts, 3) Lautaro Vilca (Palpalá) 135 pts, 4) Moisés Gallo Rocha (San Salvador) 134,5 pts, 5) Ana Zapatero Heit (Libertador) 128 pts, 6) Daniel Zapatero Heit (Libertador) 121 pts. En Segunda: 1) Jazmín Tejerina (Perico) 206 pts, 2) Valentino Pini (San Pedro) 188 pts, 3) Martín Flores (Perico) 145 pts, 4) Diego Ballay (Perico) 144 pts, 5) Danilo Farfán (San Salvador) 135 pts, 6) Natael Veliz (El Carmen) 112 pts. En Tercera: 1) Joel Sabarza Mealla (Perico) 300 pts, 2) Clarita Arenas (San Salvador) 164 pts, 3) Maximiliano Tarifa (San Salvador) 158 pts, 4) Iván Maldonado (San Pedro) 139 pts, 5) Rosario Ríos (Perico) 131 pts, 6) David Moyata (San Salvador) 113 pts. En Cuarta: 1) Gian Guillén (El Carmen) 230 pts, 2) Álvaro Bejarano (San Pedro) 226 pts, 3) Camilo Soto Juárez (Perico) 156 pts, 4) Federico Solórzano (El Carmen) 140 pts, 5) Delfina Castro Lozano (Libertador) 122 pts, 6) Bianca Sola (El Carmen) 84,5 pts.