Inscripciones online para el boleto estudiantil gratuito

El Gobierno de Jujuy informó a los beneficiarios del Boleto Estudiantil Gratuito Universal Provincial (Begup) que se encuentra habilitada la inscripción para estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario, mientras que para los de los niveles Terciario y Universitario comenzarán el 30 del corriente.

Desde la organización del programa se indicó que, a partir de este año, la modalidad para los trámites de renovación sufrió modificaciones. En ese sentido, el proceso se realiza de manera online, donde los beneficiarios deben cargar la documentación correspondiente a través del sistema habilitado y posteriormente acercarse a las oficinas para validar la información presentada.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se solicita presentar DNI original y fotocopia (frente y dorso). En el caso de menores de edad, también deberá presentarse el DNI del tutor, uno por cada hijo. Además, se requerirá certificado de residencia en caso de que el domicilio no coincida con el consignado en el documento. Asimismo, los estudiantes deberán presentar la tarjeta Sube correspondiente al tramo Palpalá - San Salvador junto con su fotocopia, la constancia de alumno regular del ciclo lectivo 2026 y, en el caso del nivel universitario, una constancia con vencimiento en 2027 que incluya código QR.

Para los niveles Terciario y Universitario también se solicitará el analítico que acredite al menos dos materias aprobadas, mientras que los estudiantes renovantes deberán presentar el carnet Begup otorgado anteriormente.

De esta manera, desde el Gobierno provincial se destacó que se continúa garantizando el acceso al transporte público para estudiantes de distintos niveles educativos de Jujuy.