El Atlético de los argentinos ganó y sigue de buena racha

Atlético de Madrid derrotó ayer por 3 a 2 a Real Sociedad en un "partidazo" correspondiente a la fecha 27 de La Liga, con una actuación determinante del futbolista Nicolás González, que ingresó en el segundo tiempo y marcó los dos goles que le dieron la victoria al conjunto dirigido por Diego "Cholo" Simeone.

El equipo madrileño había arrancado mejor y se puso en ventaja rápidamente por intermedio de Alexander Sorloth, a los 5 minutos de la primera etapa. Sin embargo, la visita respondió enseguida y Carlos Soler estampó el 1 a 1 a los 9, en un primer tiempo parejo y de mucha intensidad.

En el complemento, el "Cholo" movió el banco y encontró la solución en sus variantes. A los 7 minutos ingresaron Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Nicolás González, y poco después el ex Juventus empezó a inclinar la balanza: a los 21 del segundo tiempo firmó el 2-1 para el Atlético. La alegría duró poco, porque Mikel Oyarzabal igualó de inmediato para la Real Sociedad.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, volvió a aparecer Nicolás González, que a los 35 minutos del segundo tiempo marcó su segundo tanto personal y selló el 32 definitivo para desatar el festejo en el estadio Metropolitano. El argentino, que había comenzado entre los suplentes, terminó siendo la gran figura de la tarde.

En cuanto a la presencia argentina, en el Atlético fueron titulares Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone, mientras que Nicolás González y Julián Álvarez ingresaron en la segunda mitad. González reemplazó justamente a Almada, mientras que Julián entró por Giuliano.

El triunfo le permitió al conjunto "rojiblanco" quedarse con tres puntos importantes en una jornada exigente, en la que volvió a mostrar el peso de sus futbolistas argentinos en los momentos decisivos.

FA Cup inglesa: Chelsea sufrió pero pasó de fase

COMPLICADA VISITA | CHELSEA JUGÓ EN GALES FRENTE A WREXHAM.

Chelsea tuvo una visita complicada, pero venció en la prórroga 4 a 2 en Gales el estadio "Racecourse Ground" a Wrexham, en el partido correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup.

El entrenador Liam Rosenior decidió darle descanso a los habituales titulares en Chelsea, pensando en el partido del próximo miércoles ante PSG por "Liga de Campeones". Sin embargo, con el correr de los minutos debe haberse arrepentido de su elección porque el partido tuvo que definirse en tiempo extra.

En otros partido Arsenal le ganó con sufrimiento por 2 a 1 como visitante a Mansfield, equipo de la tercera división de Inglaterra, y se metió en los cuartos.

Italia: hay derby

Desde las 16.45 se medirán en uno de los clásicos italianos: Inter y Milán en el estadio "Giuseppe Meazza" por la fecha 28.

La racha de 24 partidos invictos en liga del AC Milan llegó a un inesperado final el pasado fin de semana. Una derrota 1-0 ante el Parma en San Siro dejó a los Rossoneri a 10 puntos de sus rivales de hoy.

Por su parte, Inter entra a este partido como claro favorito para ganar el campeonato, habiéndose impuesto en ocho partidos consecutivos en la liga. La última vez que perdieron puntos fue en el empate 2 a 2 con los actuales campeones, Napoli, a principios de enero.