Para familias de personas con discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy puso en marcha el ciclo 2026 del Grupo de Apoyo para Madres, Padres y Familiares de Personas con Discapacidad, un espacio orientado a brindar contención, acompañamiento y herramientas para fortalecer el rol de las familias.

La propuesta busca generar un ámbito de encuentro donde las familias puedan compartir experiencias, reflexionar colectivamente y acceder a información útil para el acompañamiento integral de personas con discapacidad, promoviendo además la construcción de redes de apoyo comunitario.

Al respecto, la directora provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, Claudia Choque, señaló que la iniciativa tiene como propósito fortalecer a las familias a partir de la experiencia colectiva y el intercambio entre pares, abordando problemáticas y situaciones que muchas veces no encuentran espacios de escucha. En ese sentido, destacó que desde el Ministerio de Desarrollo Humano se continúan impulsando políticas públicas orientadas a la inclusión, acompañadas por talleres, capacitaciones y dispositivos de acompañamiento que se desarrollan de manera sostenida durante el año.

Asimismo, la funcionaria informó que se proyecta extender este tipo de espacios al interior de la provincia, en respuesta al interés manifestado por distintas localidades, con el objetivo de acercar estos dispositivos de acompañamiento a más familias del territorio.

Finalmente, Choque indicó que las personas interesadas en recibir más información o realizar consultas pueden comunicarse vía Whatsapp al 388 456-4026 o acercarse a la sede de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, ubicada en avenida Bolivia 2.571, barrio Los Huaicos, donde se brinda asesoramiento y acompañamiento personalizado.

Vacantes docentes

La Sala Inicial de Junta Provincial de Calificación Docente informó que mañana comenzará el ofrecimiento de cargos vacantes de carácter provisional o reemplazante para Maestra de Jardín, Profesor de Educación Física y Maestro Especial de Educación Musical. Será en el Hogar Escuela 1, para vacantes en regiones III y VI. A las 8.30 se ofrecerán para Maestra de Jardín y a las 10.30 para PEF y Meem.