Inscriben a docentes para las asignaturas vacantes

El Rectorado del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups) informó que se encuentra abierta la convocatoria a docentes para la cobertura de espacios curriculares en las carreras de formación inicial y formación continua, con orientación policial y penitenciaria.

La convocatoria está destinada a profesionales con formación académica y trayectoria en el ámbito de la seguridad y disciplinas afines, interesados en incorporarse a la planta docente de esta casa de estudios y contribuir a la formación de los futuros profesionales del sistema de seguridad pública.

El cronograma del proceso, la guía orientativa para postulantes, la grilla de evaluación, así como las publicaciones de docentes admitidos, el cronograma de entrevistas y el orden de mérito, ya se encuentran disponibles en el siguiente enlace institucional: https://drive.google.com/.../1oRtnf0LAC40l2vCBvsHjNmH...

También el formulario de inscripción al que se puede acceder de forma online en el siguiente link: https://forms.gle/QdaWpYc4Q2Xoqs7Y7 . Este estará habilitado hasta mañana a las 10, según se informó desde el Instituto.

Taller municipal

El Departamento de Salud Mental del municipio capitalino invitó a participar del primer taller gratuito "Mirando Nuestros Vínculos", que se realizará el 18 del actual. Se trata de una actividad dirigida a todo el público que busca fomentar la reflexión y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, Belgrano 969 de esta capital, en el horario de 14 a 16. Los encuentros se desarrollarán el tercer miércoles de cada mes a partir de la fecha mencionada hasta diciembre próximo.