Fue agredido y amenazado de muerte en una lomitería

Un hombre de 60 años denunció que fue agredido y amenazado de muerte en el interior de una lomitería del microcentro de la capital jujeña y los empleados optaron por esconderse en el interior del local, dejando solo al cliente.

Una denuncia en la sede fiscal, apunta en primera instancia al agresor, un hombre que fue identificado y según los dichos de algunos testigos, es muy común verlo protagonizar estos tipos de episodios en los locales comerciales del centro capitalino.

Pero además, la víctima invocó la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, donde el salón de comida o sus similares, tienen la obligación de brindar y resguardar la seguridad a todos sus clientes, situación que fue denunciada, porque los empleados huyeron de la escena escondiéndose.