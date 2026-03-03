Acosó y agredió a una joven, fue perseguido y detenido

Tras una persecución, los efectivos policiales de la Unidad de Respuesta Inmediata detuvieron a un hombre que acosaba y agredía a una joven de 25 años.

El hecho se registró días atrás en la ciclovía ubicada en las inmediaciones del monumento al General Arias, entre las avenidas General Savio y Párroco Marshke, del sector sur de la ciudad capital.

El procedimiento se inició cuando el binomio "Cóndor 10" fue alertado por un testigo sobre el ataque, encontrando a la víctima en estado de shock tras haber sido forcejeada y acosada por el individuo, quien vestía una remera con la leyenda "Venom".

Al verse descubierto, el malviviente emprendió una veloz fuga en dirección a Savio, poniendo en riesgo su vida y la de terceros al intentar cruzar entre el intenso tráfico vehicular.

Al no poder cruzar la peligrosa avenida, regresó hacia la ciclovía y continuó su huida por Párroco Marshke, siendo seguido de cerca por las bicipolicías y la pareja de la damnificada que se sumó a la persecución.

Finalmente, a la altura de avenida Riobamba del barrio Coronel Arias, el personal policial con la ayuda de vecinos logró reducir al hombre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solició la Juzgado de Control y de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

El sospechoso fue trasladado por el móvil X-38 hacia la Seccional 6º, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que la víctima se presentó en la dependencia para radicar la denuncia penal correspondiente por el hecho sufrido.