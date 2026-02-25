18°
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
barrio coronel arias
Narcomenudeo
Jujuy Basquet
El tiempo de Jujuy
El Aguilar
Informacion General

El lunes comienza el pago de sueldos de la administración pública

La acreditación de haberes a los trabajadores de la administración pública se extenderá hasta el jueves 5 de marzo.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 09:24

La Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública iniciará el lunes 2 de marzo y se extenderá hasta el jueves 5 de marzo.

Fechas del cronograma de pagos en Jujuy

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes la mes de febrero se abonarán de la siguiente forma:

- Lunes 2 de marzo: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

Martes 3 de marzo: municipios, administración central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano

 

Miércoles 4 de marzo: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior

 

- Jueves 5 de marzo: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios

 

Los salarios se acreditarán con un 4% de incremento, de acuerdo a la pauta paritaria establecida en el marco de las mesas de diálogo entre las autoridades del Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.

Cabe recordar que el último sábado, 21 de febrero, los agentes de la administración pública percibieron la ayuda escolar 2026, en la previa del inicio del ciclo lectivo.

