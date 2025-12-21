Inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2026 en el "Jean Piaget"

El Colegio "Jean Piaget" tiene abiertas las inscripciones para Nivel inicial, Primario y Secundario para el próximo ciclo lectivo 2026.

La institución educativa, con más de 30 años de trayectoria, ubicada en calle Ramírez de Velazco 526 de la capital jujeña, se destaca por ofrecer una enseñanza completa e integral destinada a niños desde salas de 3, 4 y 5 años; y alumnos de Nivel Primario y Secundario.

La inscripción para todos los niveles tiene un costo de $ 200.000, promoción valida por todo el mes de diciembre.

Formación

Desde el establecimiento, se genera un hábito de estudio con el objetivo de realizar actividades que complementan la formación del estudiante, como por ejemplo Educación Plástica, Expresión Corporal, Música y Educación Física.

El "Jean Piaget" forma para de la Cámara de Colegios Privados de la provincia de Jujuy, entidad que regula a más de 21 instituciones educativas de esta categoría.

Contacto

Por consultas e informes, los interesados deberán dirigirse a sus instalaciones en calle Ramírez de Velazco 526, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13, o comunicarse a través de los teléfonos 424-2341, Nivel Secundario o al 424-3121, Nivel Primario.

actividades culturales y recreativas

Redes sociales

Al establecimiento educativo lo podés encontrar en Facebook como, Colegio Jean Piaget. Correo electrónico: [email protected].