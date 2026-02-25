El Gobierno garantiza el inicio del ciclo lectivo con paritarias anticipadas y estabilidad docente

El Gobierno de Jujuy ratifica su compromiso con el derecho a la educación y garantiza el contexto óptimo para el dictado de clases este 2026 con la realización de mesas técnicas y paritarias anticipadas al inicio del ciclo lectivo, tareas finales de mantenimiento y desmalezado en establecimientos educativos y respuestas a demandas históricas.

En ese sentido se expresó la ministra de Educación, Daniela Teseira, destacando la determinación de dar soluciones efectivas a la comunidad educativa en su conjunto. Al respecto, resaltó la decisión del Ejecutivo de aumentar el premio por presentismo, para reconocer a los educadores y, en simultáneo, afrontar una realidad como el alto ausentismo docente.

"Tenemos un número muy elevado de ausentismo docente, mucho más elevado que años anteriores. Lo determinamos con Reconocimiento Médico y es un porcentaje muy grande", debido a ello y con el objetivo de garantizar el dictado de las clases, se estableció un incremento del 50% en el concepto de presentismo, remarcó la titular de la cartera educativa.

Por otra parte, Teseira hizo mención a la decisión política del sostenimiento del pago del incentivo docente por parte del Gobierno de Jujuy, como reconocimiento a un requerimiento histórico del sector docente y ante la quita efectuada por el Gobierno nacional. "Hace un buen tiempo que Nación no se hace cargo de los incentivos docentes y este Gobierno está dando respuesta", destacó.

Finalmente, la ministra de Educación se refirió al compromiso del Ejecutivo con el sostenimiento de los puestos de trabajo de los docentes, en el marco de una caída mundial de la natalidad que repercute de forma directa en la baja de la matrícula educativa.

"Tenemos una considerable baja de natalidad que nos permite evaluar y proyectar qué vamos a hacer", indicó Teseira y sostuvo que "a fin de dar la estabilidad laboral" se trabaja en la elaboración de un proyecto de parejas pedagógicas o duplas pedagógicas para asegurar la continuidad laboral de los educadores y dar respuesta a las necesidades áulicas.

En ese sentido, agregó que actualmente se registran más de 570 docentes en disponibilidad en las escuelas secundarias a quienes el Gobierno de Jujuy continúa abonando el sueldo en la condición "frente al alumno, pero el docente no está frente al alumno".

"Quiero que todos esos docentes en disponibilidad vuelvan al aula. Estamos haciendo un análisis de cuál es el perfil del docente para que pueda acompañar como dupla pedagógica a otro docente", planteó por último la ministra de Educación.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su decisión de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, sosteniendo políticas activas que protegen la estabilidad laboral docente, fortalecen las condiciones institucionales y aseguran trayectorias estudiantiles continuas y de calidad para todos los estudiantes.