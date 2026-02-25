Las elecciones en Adep se realizarán a principios de junio

Luego de un año y medio sin una conducción legitimada, Adep finalmente se encamina a una normalización como gremio en la provincia. Es que el asesor salarial de la Junta provisoria, Jorge Calisaya, confirmó esta mañana que "los primeros días de junio" se realizarán las elecciones en el sindicato que le permitarán volver a tomar decisiones representantivas como entidad gremial. Además, informó que "no está previsto que haya paro de Adep", aunque confirmó que adherirá al paro de CTERA en el inicio de las clases, sumándose a lo anunciado por el Cedems -entre otros sindicatos- que anunció una huelga para el lunes y martes próximo.

En diálogo con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, Calisaya señaló que "la Junta normalizadora de Adep está encaminada de una vez por todas a regularizar la situación del gremio en Jujuy, que hace un año y medio se encuentra sin una conducción definida". Y anticipó que "ya hay una fecha para las elecciones, que están previstas para los primeros días de junio".

"Hay una junta electoral que va a llevar todo el cronograma y todo el proceso del acto eleccionario. De esta forma a mitad de año ya vamos a poder contar con una comisión directiva que esté facultada para llevar adelante muchas cuestiones gremiales como la realización de asambleas, congresos y todo lo vinculado a un sindicato docente", expresó el referente de los docentes primarios.

Calisaya explicó que "lo que va a hacer la Junta Electoral en principio es publicar por el diario todo el cronograma, tiene que publicar los lugares de votación, tiene que convocar para hacer la reserva de lista, número y color, después vienen los avales, la oficialización de las listas y finalmente viene lo más importante que tiene que hacer la Junta, que es el tema de los padrones, porque justamente en las elecciones pasadas hubo problemas con los padrones".

Consultado sobre si el lunes y martes realizarán paro en la provincia, sostuvo que "la Junta Provisoria tiene limitadas sus facultades" y que en este caso no están facultados para llamar a una asamblea y determinar en un congreso medidas de fuerza. "Así que nosotros no podemos llevar adelante un paro, pero de todas maneras eso lo vamos a dialogar con todos los miembros de la Junta para ver las decisiones que vamos a tomar más adelante. Pero confirmaron que adherirán al paro de CTERA a nivel nacional para esas fechas.



En relación al ofrecimiento salarial del gobierno provincial, aseguró que no puede decir ahora si la oferta salarial del Gobierno provincial "es aceptable o no". "Yo soy el asesor salarial en la Junta, llevo adelante siempre los números y los aumentos van, por ejemplo, desde los casi $40.000 para el que recién se inicia, hasta casi $80.000 pra el que más cobra, eso sería en la jornada simple. Y en la jornada completa los incrementos para los docentes van desde los $70.000, el que menos cobraría, hasta los $140.000 para los que más cobran. Eso, sin contar las zonas desfavorables. En este último caso estamos hablando de una jornada completa en San Salvador de Jujuy", informó Calisaya.

El docente aseveró que durante la discuisión paritaria trataron de hacerle entender al gobierno que "la tarea docente es una tarea compleja, porque el docente recibe niños con diferentes ritmos de aprendizaje y con distintas situaciones de vulnerabilidad social, familiar y económica. Por lo tanto, el docente tiene que aplicar un montón de estrategias para que su grupo de niños pueda aprender y cumplir todos los objetivos que se presentan". El dirigente planteó que "la Junta Provisoria no está facultada para llevar adelante asambleas o congresos" y por eso no puede afirmar si la propuesta es aceptada o no por sus compañeros. Es en este contexto que destacó la importacia de que "en junio vaya a normalizarse el gremio y que pueda volver a tomar decisiones de representación".

"En la paritaria le planteamos a la señora ministra de Educación y al ministro de Hacienda sobre las condiciones laboraes de los docentes. Les manifestamos que el docente lleva una tarea compleja y por eso muchas veces psicológicamente está mal. Por eso, el docente muchas veces está desprotegido y eso también se lo planteamos, porque no solamente hay que hablar del estado de los edificios, ya que muchas veces el docente recibe maltratos y destratos en las escuelas por parte de los padres, de los alumnos o también por familiares de los alumnos. Nos preocupa esa situación que vive el docente en su escuela", exclamó.