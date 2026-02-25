"Estábamos robando con los precios de los neumáticos": la confesión de un CEO del sector

El CEO de una de las principales cadenas de distribución de neumáticos del país Roberto Méndez admitió que el sector obtuvo ganancias excepcionales durante la etapa de mayores restricciones a las importaciones y que hubo incrementos de precios muy por encima de lo habitual. "Estábamos robando con los precios de los neumáticos", lanzó.

En una entrevista con el programa "MMD", el empresario señaló que tanto compañías multinacionales como firmas nacionales sacaron provecho del escenario de escasez y limitaciones comerciales.

Méndez detalló que en determinados períodos las remarcaciones llegaron a ubicarse en torno al 70%, con márgenes que excedieron ampliamente los estándares normales del mercado. En ese contexto, respaldó el proceso de apertura y desregulación que impulsa el gobierno de Javier Milei a través de la cartera que dirige Federico Sturzenegger.

"Veo bien que Sturzenegger obligue a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 70%. La rentabilidad está bajando en todo el mundo", explicó.

Las declaraciones se dieron en un escenario atravesado por el reciente cierre de FATE, la empresa argentina con más 80 años de historia en el sector de neumáticos. Según la compañía, la decisión tuvo que ver con el impacto de la apertura importadora sobre la competitividad local y a los conflictos gremiales que arrastraba desde hace algunos años.

El caso es histórico y representa la pérdida de 920 empleos por el cierre de la empresa. En total, el sector ya perdió 3.418 puestos de trabajo en paralelo a una suba de las importaciones del 34,2% en productos similares, según la consultora PxQ.

Por otra parte, el Indec sostuvo que en diciembre la producción del rubro se desplomó un 57,3% interanual y atribuyó la caída a una "mayor competencia" por los productos importados.