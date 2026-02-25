Boca ganó por 2 a 0 con un doblete de Adam Bareiro

Boca derrotó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en un partido en el que fue ampliamente superior a un rival del Federal A y que disputaron en el estadio "Padre Ernesto Martearena", de la ciudad de Salta Capital, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El delantero paraguayo Adam Bareiro debutó como refuerzo con un doblete, a los 40 minutos del primer tiempo y 12 del complemento.

Boca pudo aumentar la ventaja en el marcador y darle tinte de goleada al triunfo pero no estuvo certero en la definición. A los 33 minutos, un pase en profundidad dejó mano a mano al atacante Miguel Merentiel, que intentó abrir el pie derecho pero el guardameta de Gimnasia pudo desviar su remate de gran manera. Luego sobre los 42, un disparo cargado de potencia del exSan Lorenzo de Almagro, Braida desde la medialuna del área dio en el poste derecho de Dormisch.

Este fue un partido que terminó en triunfo puede servir de inyección anímica para el cuadro "xeneize" y fundamentalmente para su entrenador Claudio Úbeda quien es constantemente cuestionado en su cargo.

Con el triunfo, el "xeneize" alcanzó los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá medirse con el ganador entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.

En tanto el combinado chivilcoyano esperará para su debut en la temporada 2026 en el certamen Federal A donde quiere volver a ser protagonista como lo fue en año pasado llegando desde el Regional.