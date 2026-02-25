“Motochorro” demorado tras una persecución

Robó un peluche, protagonizó una persecución en motocicleta y fue detenido. Un cómplice escapó.

El insólito episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 22.15 sobre un tramo de la calle Dorrego, en el barrio Gorriti de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un sujeto ingresó a un local del sector, se apoderó de un peluche de aproximadamente un metro de alto y emprendió la fuga en una motocicleta conducida por un cómplice.

Los inculpados protagonizar una persecución policial hasta el barrio Mariano Moreno, donde abandonaron lo sustraído y la motocicleta para emprender la fuga a pie.

Sin embargo,el Grupo Dinámico de Prevención del Delito interceptó a uno de los malvivientes, en la esquina de las calles 24 de Septiembre y Ecuador, y pese a la resistencia lo redujo. Aunque su cómplice logró fugarse.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 4° y quedó a disposición de la Justicia. Mientras que la motocicleta fue secuestrada y lo sustraído restituido a su legítimo propietario, quien radicó la denuncia.