Aprehendidos con un electrodoméstico robado

Dos hombres transportaban un electrodoméstico sustraído y fueron detenidos por efectivos que patrullaban el sector.

Según las fuentes consultadas por este medio, el episodio tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 0.20 en la intersección de las calles Rocha Solorzano y Helen Keller, en el barrio Coronel Arias de la ciudad capital.

En esas circunstancias, efectivos policiales de la Unidad Regional 1 que recorrían el sector de manera preventiva fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos que transportaban un microondas y una caja de grandes dimensiones.

De manera inmediata interceptaron a los inculpados, de 33 y 29 años, y al ser consultados sobre la procedencia de los elementos, no pudieron acreditar la propiedad de los mismos, aportando versiones contradictorias, por lo que fueron aprehendidos.

Los protagonistas fueron trasladados a la Seccional 31° y los elementos secuestrados de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial.