Barrio Coronel Arias
Ministerio de Desarrollo Humano
sismos en Jujuy
Frente Jujuy Crece
PRIMERA NACIONAL
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
Barrio Coronel Arias

Aprehendidos con un electrodoméstico robado

Los sorprendieron transportando un microondas.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 00:08
Detenidos | fueron alojados en la Seccional 31°.

Dos hombres transportaban un electrodoméstico sustraído y fueron detenidos por efectivos que patrullaban el sector.

Según las fuentes consultadas por este medio, el episodio tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 0.20 en la intersección de las calles Rocha Solorzano y Helen Keller, en el barrio Coronel Arias de la ciudad capital.

En esas circunstancias, efectivos policiales de la Unidad Regional 1 que recorrían el sector de manera preventiva fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos que transportaban un microondas y una caja de grandes dimensiones.

De manera inmediata interceptaron a los inculpados, de 33 y 29 años, y al ser consultados sobre la procedencia de los elementos, no pudieron acreditar la propiedad de los mismos, aportando versiones contradictorias, por lo que fueron aprehendidos.

Los protagonistas fueron trasladados a la Seccional 31° y los elementos secuestrados de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial.

 

