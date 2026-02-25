Narcomenudeo: detuvieron a 27 personas en cinco días

En solo cinco días, detuvieron a 27 personas vinculadas a causas por narcomenudeo y secuestraron más de 1.500 dosis de estupefacientes tras operativos en diferentes puntos de la provincia. También incautaron un arma de fuego, dinero y teléfonos celulares, que serán peritados.

Según informaron ayer fuentes oficiales, entre el pasado 18 y 22 de febrero se concretaron un total de 24 procedimientos en distintos sectores de la provincia.

Los operativos estuvieron encabezados por la Dirección General de Narcotráfico de la Policía y en coordinación con la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Durante el periodo mencionado, un total de 27 personas fueron detenidas en diferentes puntos, en infracciones a la ley nacional N°23.737.

Además, como resultado de las medidas judiciales los efectivos secuestraron 169 gramos de clorhidrato de cocaína o pasta base y 136 gramos de marihuana, equivalentes a 850 y 683 dosis respectivamente.

Asimismo, incautaron un arma de fuego calibre .22, con cinco municiones, 11 teléfonos celulares que serán peritados, siete balanzas de precisión y más de 400 mil pesos.

Las intervenciones comprendieron procedimientos con personal policial uniformado, operativos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones en el ámbito del Servicio Penitenciario.

Las tareas se desarrollaron en capital, Alto Comedero, San Pedro, Humahuaca, Libertador General San Martín, Perico, Monterrico, La Quiaca y Palpalá. Todos con la correspondiente intervención de las unidades fiscales competentes.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron a la sociedad que estas acciones forman parte del trabajo sostenido que viene desarrollando en materia de prevención e investigación de delitos vinculados al narcotráfico en el territorio provincial.