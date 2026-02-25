17°
25 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Frente Jujuy Crece
PRIMERA NACIONAL
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
barrio coronel arias
Narcomenudeo
Jujuy Basquet
Frente Jujuy Crece
PRIMERA NACIONAL
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
barrio coronel arias
Narcomenudeo
Jujuy Basquet

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Narcomenudeo

Narcomenudeo: detuvieron a 27 personas en cinco días

También incautaron más de 1.500 dosis de estupefacientes, un arma de fuego, dinero y teléfonos celulares.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 00:09
SECUESTRO | DE ESTUPEFACIENTES DURANTE UNO DE LOS OPERATIVOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 18 Y 22 DE FEBRERO.

En solo cinco días, detuvieron a 27 personas vinculadas a causas por narcomenudeo y secuestraron más de 1.500 dosis de estupefacientes tras operativos en diferentes puntos de la provincia. También incautaron un arma de fuego, dinero y teléfonos celulares, que serán peritados.

Según informaron ayer fuentes oficiales, entre el pasado 18 y 22 de febrero se concretaron un total de 24 procedimientos en distintos sectores de la provincia.

Los operativos estuvieron encabezados por la Dirección General de Narcotráfico de la Policía y en coordinación con la Agencia Provincial de Delitos Complejos.

Durante el periodo mencionado, un total de 27 personas fueron detenidas en diferentes puntos, en infracciones a la ley nacional N°23.737.

Además, como resultado de las medidas judiciales los efectivos secuestraron 169 gramos de clorhidrato de cocaína o pasta base y 136 gramos de marihuana, equivalentes a 850 y 683 dosis respectivamente.

Asimismo, incautaron un arma de fuego calibre .22, con cinco municiones, 11 teléfonos celulares que serán peritados, siete balanzas de precisión y más de 400 mil pesos.

Las intervenciones comprendieron procedimientos con personal policial uniformado, operativos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones en el ámbito del Servicio Penitenciario.

Las tareas se desarrollaron en capital, Alto Comedero, San Pedro, Humahuaca, Libertador General San Martín, Perico, Monterrico, La Quiaca y Palpalá. Todos con la correspondiente intervención de las unidades fiscales competentes.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron a la sociedad que estas acciones forman parte del trabajo sostenido que viene desarrollando en materia de prevención e investigación de delitos vinculados al narcotráfico en el territorio provincial.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD