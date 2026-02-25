Pareja fue detenida tras robar en una panadería

Una pareja de delincuentes forzó la puerta de una panadería, sustrajo bienes y fueron detenidos, en la ciudad de Palpalá. El ilícito quedó registrado en un video filmado por testigos, que alertaron a la Policía, y lo robado fue recuperado.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 2.30 en la intersección de la avenida Libertad y la calle Incas, en el barrio San Martín de la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que una pareja forzó la puerta de una panadería del sector, irrumpieron y sustrajeron bienes materiales con los que emprendieron la fuga.

Mientras sucedía el ilícito, una pareja de vecinos logró captar la secuencia en un video y alertó telefónicamente al Sistema de Emergencias 911.

Los efectivos policiales se constituyeron de inmediato y observaron el material fílmico que permitió identificar a los inculpados.

Asimismo se implementó un operativo cerrojo y tras un rastrillaje, los efectivos detuvieron a uno de los inculpados, quien confesó haber dejado lo sustraído en el domicilio de un tercero.

Mientras que en un sector de la calle Miraval, otra comisión policial aprehendió a la segunda protagonista tras una breve persecución.

Los malvivientes, que según las mismas fuentes son tristemente conocidos en el ámbito delictivo, fueron trasladados a la Seccional 23°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Posteriormente los efectivos se constituyeron en el domicilio donde ocultaron lo sustraído y se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien hizo entrega voluntaria de una balanza digital y una conservadora.

Por su parte, el damnificado radicó la correspondiente denuncia y luego de los trámites de rigor recuperó sus pertenencias.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la sede policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.