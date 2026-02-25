17°
Palpalá
PRIMERA NACIONAL
robo
Barrio Luján
Ex terminal de ómnibus
PALPALÁ
Tilcara
barrio coronel arias
Narcomenudeo
Jujuy Basquet
Palpalá

Pareja fue detenida tras robar en una panadería

Testigos grabaron el momento en que forzaron una puerta y sustrajeron los bienes, que fueron recuperados.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 00:05
INMEDIACIONES | DONDE LOS INCULPADOS PERPETRARON EL ILÍCITO.

Una pareja de delincuentes forzó la puerta de una panadería, sustrajo bienes y fueron detenidos, en la ciudad de Palpalá. El ilícito quedó registrado en un video filmado por testigos, que alertaron a la Policía, y lo robado fue recuperado.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 2.30 en la intersección de la avenida Libertad y la calle Incas, en el barrio San Martín de la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que una pareja forzó la puerta de una panadería del sector, irrumpieron y sustrajeron bienes materiales con los que emprendieron la fuga.

Mientras sucedía el ilícito, una pareja de vecinos logró captar la secuencia en un video y alertó telefónicamente al Sistema de Emergencias 911.

Los efectivos policiales se constituyeron de inmediato y observaron el material fílmico que permitió identificar a los inculpados.

Asimismo se implementó un operativo cerrojo y tras un rastrillaje, los efectivos detuvieron a uno de los inculpados, quien confesó haber dejado lo sustraído en el domicilio de un tercero.

Mientras que en un sector de la calle Miraval, otra comisión policial aprehendió a la segunda protagonista tras una breve persecución.

Los malvivientes, que según las mismas fuentes son tristemente conocidos en el ámbito delictivo, fueron trasladados a la Seccional 23°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Posteriormente los efectivos se constituyeron en el domicilio donde ocultaron lo sustraído y se entrevistaron con el propietario del inmueble, quien hizo entrega voluntaria de una balanza digital y una conservadora.

Por su parte, el damnificado radicó la correspondiente denuncia y luego de los trámites de rigor recuperó sus pertenencias.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la sede policial actuante, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

