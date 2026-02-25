Herido de un botellazo durante enfrentamiento de comparsas

Un hombre fue agredido con un botellazo en la cabeza durante un enfrentamiento entre comparsas, en la ciudad de Tilcara.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 0.10 en la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia de la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que se encontraron dos comparsas y en un momento determinado algunos de los integrantes se agredieron verbalmente. Lamentablemente el escenario escaló en violencia y algunas personas se atacaron a golpes.

En medio del enfrentamiento, un hombre fue impactado en la cabeza con una botella de vidrio y quedó tendido en el suelo en estado de inconsciencia. Los presentes lo asistieron y trasladaron al hospital local, donde recibió las curaciones pertinentes.

Posteriormente, tras recibir el alta médica, el damnificado se presentó en la Seccional 14°, donde relató lo sucedido y al radicar la denuncia agregó que al percatarse del conflicto intentó retirarse para evitar la confrontación, pero fue atacado por la espalda.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede policial de la Unidad Regional 3.