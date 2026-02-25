Detenido por comercializar cocaína y marihuana

Un hombre que transportaba cocaína y marihuana, fue detenido tras ser descubierto por el Centro de Monitoreo mientras comercializaba estupefacientes.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás en la intersección de la avenida El Éxodo y la calle Santa Bárbara del barrio Luján, en la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que el personal del Centro de Monitoreo 911 detectó que un hombre realizaba una presunta comercialización de estupefacientes, por lo que alertó a los efectivos.

Personal del Grupo Espacial Motorizados se constituyó rápidamente en el lugar, donde desplegó un operativo cerrojo. Mientras que el inculpado, de 34 años, se percató de la presencia policial e intentó ocultarse dentro de una tienda.

Sin embargo, el protagonista fue interceptado y al ser consultado sobre su presencia en el lugar y lo que transportaba en la mochila, éste se tornó nervioso y respondía con evasivas.

Por tal motivo los efectivos procedieron a una requisa y descubrieron que transportaba envoltorios de polietileno con una sustancia blancuzca y otra vegetal.

El hallazgo derivó en la intervención de efectivos de la Dirección General de Narcotráfico, que sometió las sustancias a una prueba de campo que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína o pasta base, con un peso total de 30 gramos, y para marihuana, con 39 gramos.

Los estupefacientes fueron secuestrados, al igual que una balanza de precisión, dinero en efectivo y un teléfono celular que será peritado.

Mientras que el inculpado fue trasladado a la Brigada de Investigaciones, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la mencionada sede policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.