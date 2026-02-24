27 detenidos y más de 1500 dosis de droga secuestradas

Entre el 18 y el 22 de febrero de 2026, se realizaron múltiples operativos en Jujuy contra el narcomenudeo, resultando en la detención de 27 personas y el secuestro de más de 1500 dosis de droga.

Estos procedimientos, coordinados por la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, incluyeron allanamientos y operativos en varias localidades.

Durante el período señalado se concretaron 24 procedimientos, que dieron como resultado la demora y/o detención de 27 personas en diferentes localidades de la provincia.

Las tareas se desarrollaron en capital; Alto Comedero; San Pedro; Humahuaca; Libertador Gral. San Martín; Perico; Monterrico; La Quiaca y Palpalá, con la correspondiente intervención de las unidades fiscales competentes.

Desde el Ministerio de Seguridad se señaló que estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se viene desarrollando en materia de prevención e investigación de delitos vinculados al narcotráfico en el territorio provincial.

Además, el marco de estos operativos se procedió al secuestro de: