Destacada labor de brigadistas jujeños en los incendios de Chubut

17 brigadistas jujeños que se encontraban trabajando en los incendios forestales en el Parque Nacional “Los Alerces” en Chubut, retornaron a sus hogares luego de 15 días de arduo trabajo en la localidad de Puerto Café y zonas aledañas de esa provincia patagónica.

La provincia colaboró con Chubut enviando brigadistas de gran capacidad de trabajo para participar en las acciones de lucha contra los graves incendios forestales que se registraron en esa provincia, reforzando las tareas de control y mitigación de incendios en áreas de bosques nativos.

En total, 34 brigadistas de todas las Bases Operativas de Jujuy, fueron enviados como parte del trabajo coordinado con la Regional NOA del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, compartiendo tareas con personal de Salta, Tucumán y Catamarca.

Darío Dominguez, jefe de Base Humahuaca que estuvo a cargo del operativo en Chubut, comentó que Jujuy se destacó en su trabajo, agradeció la atención del personal del Parque Nacional “Los Alerces”, y expresó que recibieron un reconocimiento por la labor realizada, logrando detener el avance del fuego, por lo que el incendio está en condición de “contenido”.

Brigadistas jujeños presentes en Chubut

Los equipos enviados estuvieron conformados por: Aldo Altamirano, Eduardo Cuba, Noemí Bejarano, Aylén Cari, Daniela Cruz, Delia Cuevas, Darío Domínguez, Soledad González, Miguel Malatine, Rodrigo Puca, Fabián Ramoa, Horacio Serrano, Jorge Heredia, Catriel Villegas, Paola Zamboni, Silvina Villa, Roxana León, Mónica Batallanos, César Bejarano, Erik Correa, Claudia Flores, Daniela Gerez, Ricardo Lacci, Carlos Ledesma, Dana López, Mauricio Molina, Josias Miranda, Facundo Porcel, Dalma Reinaldes, Mario Santos, Hugo Núñez, Kevin Tejerina, Emilce Vega y Susana Rivero.