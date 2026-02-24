22°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Explotó en llanto a un dia de ingresar a Gran Hermano

La actriz mostró toda su sensibilidad, a tan sólo unas horas de haber pisado la casa más famosa del país, y se volvió viral. 

Martes, 24 de febrero de 2026 19:50
ANDREA DEL BOCA YA EXTRAÑA A SU HIJA

Una nueva edición del reality más famoso del mundo comenzó: Gran Hermano Generación Dorada. Con su inicio a todo dar este lunes, una de las principales sorpresas fue el ingreso de Andrea del Boca, la reconocida actriz que ha sabido brillar en distintas telenovelas cargadas de drama.

Justamente, esa facilidad para interpretar un rol dramático parece haberla trasladado a la vida real y, en especial, a la competencia de convivencia de Telefe, dado que la actriz ya tuvo su primer llanto en lo que va de programa. Con apenas horas dentro de la casa más famosa del país, Del Boca se viralizó por mostrar toda su vulnerabilidad, mientras observaba un almohadón con la cara de su hija.

 

