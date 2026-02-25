Murió una adolescente en la Puna al ser alcanzada por un rayo

Una adolescente de 17 años murió tras ser alcanzada por un rayo mientras caminaba hacia el mirador del Cerro de la Cruz, en la localidad de El Aguilar, ubicada en la región de la Puna jujeña. El trágico episodio ocurrió el pasado lunes por la tarde y recién pudo ser confirmado tras las investigaciones forenses realizadas en el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, un transeúnte que circulaba por la zona encontró el cuerpo sin vida de la joven y dio aviso inmediato al servicio de emergencias. Hasta el sitio se desplazaron efectivos de la Seccional Nº 38 y personal del hospital local, quienes constataron el deceso y activaron los protocolos judiciales correspondientes.

Personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 3 llevó a cabo las pericias en la escena, bajo las directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Los exámenes preliminares determinaron que la muerte fue provocada por el impacto directo de un rayo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Manuel Belgrano, en la ciudad de Humahuaca, para la autopsia de rigor. Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la víctima había salido de su casa alrededor del mediodía con la intención de caminar hasta el mirador, un recorrido que lamentablemente terminó con su muerte.

Familiares de la adolescente ya reconocieron el cuerpo y acompañan las actuaciones judiciales, mientras las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones ante tormentas eléctricas en zonas de altura.