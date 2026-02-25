Presentación por elecciones indefinidas en la UNJu

Se presentó un recurso en la Justicia Federal en contra de una Resolución promovida por el Rector Mario Bonillo, que abre la posibilidad de reelecciones indefinidas en los máximos cargos de la conducción universitaria, sin respetar la temporalidad de 8 años. Ciencias Agrarias e Ingeniería, en la mira. Piden la suspensión del proceso electoral hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Las elecciones en la Universidad Nacional de Jujuy comenzaron con una polémica. Es que en el día de ayer se presentó en la Justicia Federal una acción declarativa de certeza por vía de amparo, en contra de la Resolución Superior Nº 0200-25, al considerar que su vigencia abre la posibilidad real para la reelección indefinida en los máximos cargos de la conducción universitaria; situación que se señala de gravedad institucional al violar el principio de limitación de los mandatos y la alternancia en el ejercicio de los cargos.

La Resolución del Consejo Superior que se cuestiona fue aprobada en diciembre del año pasado a pedido del Rector Mario Bonillo, quien a partir de una “interpretación extensiva, forzada y contraria al sentido natural del Estatuto y las disposiciones constitucionales”, permitió “la continuidad de determinadas personas en los cargos jerárquicos de la UNJu, desnaturalizando el espíritu constitucional, al promover las reelecciones indefinidas o la alternancia entre cargos de similar jerarquía institucional”

De continuar vigente esta Resolución -explicaron- los cargos de Rector, Vicerrector, Decano y Vicedecano en la UNJu podrían ejercerse indefinidamente, sin respetar la limitación temporal de 8 años que establece el Estatuto de la Universidad Nacional de Jujuy y el espíritu de interpretación histórica que rige en nuestro país, y sobre el cual ya se expidió la Corte Suprema de Justicia al analizar la controvertida situación, por ejemplo, de la provincia de Formosa. En este punto, se dejó en claro que se deben descartar aquellas “lecturas que, aunque formalmente posibles, conducen a resultados incompatibles con los principios republicanos”

Según pudo averiguar este medio, los decanos favorecidos políticamente por este mecanismo de reelección indefinida serían Noemí del Valle Bejarano (Facultad de Ciencias Agrarias) y Alejandro Vargas, quienes a pesar de haber sido ya electos cuatro años en el cargo de Vicedecano (2018-2022) y cuatro años en el cargo de Decano (2022-2026), habrían expresado su voluntad de postularse nuevamente, violando así la temporalidad estatutaria de 8 años; siendo la Universidad Nacional de Jujuy, la única universidad del país con perpetuación funcional. “Se debe preservar el equilibrio institucional y la voluntad estatutaria, y no habilitar prácticas que permitan la consolidación personal del poder”, explican.





El escrito también solicita, con urgencia, “la suspensión del proceso electoral hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, a los fines de evitar que puedan producirse mayores perjuicios por conducto de la eventual participación de sujetos impedidos e inhabilitados para participar de las elecciones como decano o vicedecano”

Otro punto que se señala con insistencia es que debe ser la Asamblea Universitaria, órgano máximo de gobierno, la que debe expedirse sobre este tipo de situaciones, no el Consejo Superior, que por Estatuto, únicamente puede formular proyectos de reforma, no decidir sobre la cuestión de fondo.

El recurso fue presentado en la Justicia Federal el día martes, y ahora se abren expectativas respecto a los pasos a seguir y el futuro de una de las instituciones más influyentes de la provincia.