Secuestran más de media tonelada de hojas de coca

Más de media tonelada de hojas de coca en su estado natural, fueron secuestrados por los efectivos de Gendarmería Nacional y además incautaron tres vehículos abandonados sobre la banquina.

Según las fuentes que fueron consultadas, el procedimiento se registró día atrás cuando el personal de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 55 de la provincia de Tucumán, realizaba controles sobre la ruta nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1358, en el puesto fijo de control del peaje Molle Yaco.

En esas circunstancias observaron tres automóviles que estaban estacionados sin ocupantes al costado de la cinta asfáltica.

Tras un primer acercamiento, los gendarmes visualizaron en el interior de los rodados, mercaderías y numerosos bultos color azul de grandes dimensiones.

Al realizar la inspección minuciosa, los uniformados contabilizaron 557 kilos de hoja de coca en estado natural, valuado en más de 2.2 millones de pesos.

Asimismo, se halló una gran cantidad de mercadería rubro tienda, bazar, electrónica juguetería y neumáticos de origen extranjero que no contaban con la documentación legal y están valuados en más de 2 millones de pesos.

Intervino el Juzgado Federal N°1 de la provincia de Tucumán, que ordenó el secuestro de las hojas de coca, mercadería y de los vehículos en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Por otra parte se supo que los investigadores abrieron una investigación con registros de las cámaras de seguridad sobre la ruta nacional, para tratar de dar con los conductores de los vehículos y se presume que habrían partido de nuestra provincia, con destino a Santa Fe.

Hasta el momento no hay personas detenidas y el cargamento quedó bajo la custodia de los efectivos de Aduana, hasta el decomiso.