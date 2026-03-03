ProYungas liderará proyecto regional de datos ambientales

La Fundación ProYungas fue seleccionada para llevar adelante el proyecto "Movilización de Datos de Biodiversidad generados en el marco de la Red del Programa de Paisajes Productivos Protegidos en Argentina, Bolivia y Paraguay", una iniciativa regional orientada a mejorar el acceso y uso de información clave para la conservación y la toma de decisiones basadas en evidencia.

El proyecto, a ser implementado por ProYungas junto a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) de Bolivia y Wildlife Conservation Society (WCS) de Paraguay, se desarrolla en el marco del programa Información sobre biodiversidad para el Desarrollo (BID por sus siglas en inglés) del Global Biodiversity Information Facility (Gbif) y cuenta con financiamiento de la Unión Europea. Su implementación se extenderá entre febrero de 2026 y diciembre de 2027, consolidando un trabajo colaborativo que busca reducir las brechas de información sobre biodiversidad en una región aún subrepresentada a nivel global.

El proyecto movilizará más de 35.000 registros de biodiversidad provenientes de estudios sistemáticos en Argentina, Bolivia y Paraguay, abordando una brecha crítica en los datos de monitoreo de la biodiversidad, especialmente fuera de las áreas protegidas. En la actualidad la falta de datos accesibles y de alta calidad, limita la capacidad de la región para la conservación basada en evidencia y la planificación sostenible del uso del suelo.