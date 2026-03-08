Incautaron cerca de dos toneladas de hojas de coca

Gendarmería Nacional incautó cerca de dos toneladas de hojas de coca en estado natural, valuada en 170 millones de pesos y que estaban ocultas en tres camionetas, en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Tres personas quedaron supeditadas a la causa y los vehículos fueron secuestrados.

Según establecieron fuentes oficiales, el episodio tuvo se registró durante la madrugada de ayer sobre un tramo del pasaje Buenos Aires, próximo al límite fronterizo con el país de Bolivia, donde efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes al Escuadrón 21 "La Quiaca", realizaban un patrullaje a pie.

Fue en esas circunstancias que los uniformados divisaron a tres camionetas, dos Ford Ranger y una Renault Oroch, estacionadas en un sector oscuro.

Al acercarse, constataron que cada una estaba ocupado por su conductor y que además, las cajas y habitáculos de los rodados estaban cargadas con paquetes y bolsas de gran tamaño.

Ante la sospecha de estar frente a un posible ilícito, los gendarmes solicitaron a la Fiscalía Federal de Jujuy trasladar el operativo y a los involucrados hacía el asiento de la Unidad.

Una vez en la sede del Escuadrón 21, los efectivos extrajeron numerosos paquetes y bolsas del interior de los habitáculos y de las cajas de carga de las camionetas.

Al inspeccionar el contenido de las mismas constataron que se trataba de hojas de coca en estado natural y el pesaje arrojó un total de 1.775 kilos. La misma fuente indicó que el precio de lo incautado haciende a los 170 millones de pesos.

Por orientación de la Fiscalía interviniente, los efectivos secuestraron el vegetal, los vehículos y demás elementos de interés para la causa.

Asimismo, los tres ciudadanos de nacionalidad argentina y boliviana quedaron supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero".