Dos preceptoras denuncian baja tras seis años de trabajo

BARBARA CABRERA

Dos docentes que trabajaban como preceptoras en la Escuela Superior de Música hicieron pública su situación laboral luego de recibir la baja definitiva en 2025, tras seis años de funciones ininterrumpidas en la institución.

Natalia Evangelina Fernández, profesora de Música, y Vilma Sosa, profesora de Matemáticas, ingresaron en 2019 mediante concurso. En ese momento, el cargo dependía de una habilitación presupuestaria y finalizaba al cierre del ciclo lectivo 2020. Sin embargo, luego del difícil contexto de pandemia, fueron convocadas nuevamente a través de resoluciones ministeriales que les otorgaban continuidad en 2021, 2022 y 2023.

En diálogo con nuestro matutino relataron que durante 2023 la institución recibió una resolución en la que se establecía que los cargos que ellas cubrían dejaban de depender de habilitación presupuestaria y pasaban a integrar la planta orgánica funcional.

"La dirección nos notificó que ya teníamos la continuidad. Entendimos que la situación estaba regularizada", señalaron.

Luego de esto, al iniciar el ciclo lectivo 2024, al cumplir un mes de trabajo, se les interrumpió el pago de sueldos. Entonces realizaron las gestiones administrativas necesarios y el Ministerio les otorgó una "continuidad por única vez" para ese año. Las docentes explicaron que debieron firmar esa condición para poder cobrar los salarios adeudados.

"Si no firmábamos, quedábamos sin trabajo y sin sueldo. Sabíamos que el reclamo iba a llevar tiempo, pero no imaginamos que sería tanto", afirmaron.

El año pasado luego de una reunión entre autoridades del nivel superior y la dirección de la escuela, se acordó que continuarían trabajando hasta que se aclare la situación. Sin embargo, en junio recibieron la notificación de baja definitiva. Cabe destacar que las docentes a pesar de esto continuaron trabajando hasta fines del mes de febrero de este año, a pesar de que ya no percibían sus haberes desde marzo del 2025.

Su trayectoria

Las docentes sostienen que durante estos años estuvieron a cargo de un nivel que tiene aproximadamente 360 alumnos de entre 8 y 12 años, en 13 divisiones. Además de la tarea de preceptoría, indicaron que asumían funciones administrativas y ayudaban ante la falta de personal.

"La institución carece de vicedirección y secretaría. Muchas veces cumplimos roles que no nos correspondían para sostener el funcionamiento diario", expresaron.

Destacaron demás, el acompañamiento de la directora y de numerosas familias que las impulsaron a hacer visible la situación.

"No queremos que la directora se vea perjudicada. Ella nos apoya y gestiona, pero la decisión depende del Ministerio", aclararon.

Aseguraron que han agotado todas las instancias burocráticas posibles y solicitado audiencia con las nuevas autoridades ministeriales, demás intentaron gestionar una reunión en Casa de Gobierno, pero no obtuvieron respuesta favorable.

"Después de seis años de trabajo y habiendo ingresado por concurso, sentimos que es un derecho que debe respetarse. No pedimos nada extraordinario, sólo que se reevalúe nuestra situación y podamos recuperar nuestros puestos", concluyeron.