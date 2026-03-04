Policías retirados y familiares piden mejoras salariales

Efectivos policiales retirados, junto a familiares de integrantes de la fuerza provincial, se congregan en la Plaza Belgrano para reclamar una recomposición salarial.

La manifestación se desarrolla en plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, donde los presentes exigen aumentos en los haberes y plantean la necesidad de actualizar los ingresos frente al contexto económico actual.

Hace unas horas, referentes de policías retirados de San Pedro, Libertador General San Martín, La Quiaca, Palpalá y San Salvador de Jujuy mantienen una reunión con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando García Álvarez.

Durante el encuentro, los representantes entregan un petitorio formal en el que detallan sus demandas y solicitan respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial.