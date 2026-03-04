Jujuy presente en PDAC 2026

En el marco de PDAC 2026, la convención minera más importante del mundo que se realiza cada año en Toronto, autoridades, empresas y referentes de la industria minera de Jujuy participaron de distintas actividades orientadas a promover el potencial geológico de la provincia y fortalecer vínculos con inversores y empresas del sector.

Entre las autoridades presentes se destacó la participación del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, acompañado por el ministro de Minería de la provincia, José Gómez.

La convención también contó con una amplia presencia de empresas mineras, proveedores y representantes de distintas provincias argentinas. Entre los referentes del sector privado estuvieron el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Arturo Pfister, y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola.

En el marco del "Argentina Day", autoridades, empresarios e inversores analizaron oportunidades de inversión, el desarrollo de minerales críticos y el avance de proyectos estratégicos vinculados a la transición energética.

PDAC reúne cada año a líderes de la industria minera global. En este contexto, la presencia jujeña en el encuentro reafirma el compromiso del sector con el desarrollo de una minería sostenible, capaz de generar inversiones, empleo y crecimiento para las regiones productoras.