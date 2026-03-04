Presentan proyecto para convertir a Alto Comedero en municipio

Este miércoles ingresó formalmente a la Legislatura de Jujuy el proyecto de ley que propone la municipalización de Alto Comedero, una iniciativa que lleva más de una década en discusión y que ahora cobra impulso ante el notable incremento poblacional de la zona.

La diputada Mariela Ortiz, impulsora de la medida, explicó que el proyecto "se viene trabajando desde hace tiempo desde el bloque" y busca dar un marco institucional acorde a la realidad actual del populoso sector de la capital jujeña.

El principal fundamento de la propuesta radica en los datos demográficos: según el Censo 2022 y proyecciones actualizadas, Alto Comedero alberga actualmente a más de 130 mil habitantes. "Gran parte de las viviendas entregadas en los últimos años están en esta zona. Esto crece día a día y muchas veces una delegación municipal no alcanza para dar respuesta a los vecinos", sostuvo la legisladora.

Respecto a la conformación del futuro municipio, Ortiz señaló que la cantidad de concejales se definirá conforme a lo establecido en la Constitución provincial. "Por ejemplo, Palpalá con 65 mil habitantes tiene ocho concejales. Habrá que evaluar qué corresponde en este caso", puntualizó.

La diputada aclaró que la iniciativa no desconoce las obras de infraestructura realizadas hasta el momento por la Municipalidad capitalina y el Gobierno provincial. "Se ha priorizado Alto Comedero con asfalto, cordón cuneta, espacios deportivos y mejoras habitacionales, pero creemos que es necesario el marco institucional de la municipalización para refuncionalizar todos los servicios", enfatizó.

En cuanto al aspecto presupuestario, Ortiz explicó que la nueva estructura podría reorganizarse dentro de los recursos ya existentes. "Hoy la cantidad de habitantes y empleados ya está contemplada dentro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Se trataría de redistribuir esos recursos dentro del presupuesto", detalló.

La legisladora confirmó que existen iniciativas similares presentadas por otros espacios políticos, por lo que llamó a trabajar en conjunto para construir los consensos necesarios. "Es una respuesta que la gente está esperando. Vamos a analizarlo en las comisiones y encontrar la mejor manera de implementarlo en estos meses", concluyó.