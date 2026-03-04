Industriales del Norte se reunieron con la UIA

Representantes de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) participaron hoy de un encuentro clave con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA). En la reunión, las uniones industriales del Norte Grande expusieron la realidad de sus provincias, lo que dio lugar a un pronunciamiento oficial de la entidad nacional sobre la situación crítica que atraviesa el sector. Desde la UIJ se acompañó el planteo de la UIA, que expresó su preocupación por la transición hacia un nuevo esquema económico. Si bien se reconocen los avances del Gobierno Nacional en materia de equilibrio fiscal, baja de la inflación y reformas estructurales, la entidad nacional advirtió que el proceso de adaptación no es homogéneo ni inmediato.

El diagnóstico regional

La UIJ, junto a las demás entidades del Norte (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), transmitió las dificultades específicas de la región. Según el comunicado de la UIA, esta zona —que concentra a la cuarta parte de la población argentina— presenta el menor poder adquisitivo del país y una marcada falta de inversión privada.

En línea con lo expuesto por la conducción nacional de la UIA, se destacaron los siguientes puntos:

• Situación Crítica: Muchas empresas, especialmente PyMEs, enfrentan bajos niveles de actividad, alta presión fiscal y dificultades de financiamiento.

• Peso de la Industria: El sector industrial aporta el 27% de la recaudación fiscal (superando su participación del 19% en el PBI) y sostiene, directa e indirectamente, a más de 3.600.000 trabajadores.

• Competitividad: Se subrayó la necesidad de que la industria se adapte a estándares internacionales, lo que requiere avanzar en una agenda que reduzca distorsiones en infraestructura y costos financieros.

El respeto como base del desarrollo

La Unión Industrial de Jujuy adhiere al mensaje de la UIA que señala que el empresario argentino no es responsable de las distorsiones acumuladas por décadas. En este sentido, se reafirmó que el respeto hacia quienes producen e invierten es la condición básica para reconstruir la confianza y el desarrollo. Finalmente, tras la participación en este espacio de diálogo, la UIJ ratifica su vocación de trabajar junto a la UIA y el Gobierno para construir una economía moderna e integrada al mundo, bajo la premisa de que la industria es parte de la solución.







